Adana'da market sahibini silahla yaralayan sanığa 14 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı market sahibini silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla 10 Ocak'ta tutuklanan A.S. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü İstiklal Mahallesi'ndeki marketin sahibi müşteki A.Ş'nin, aralarında husumet bulunan ve iş yerinde tartışmaya başlayan H.O. ile sanık A.S'yi uyardığı belirtildi.

Bunun üzerine A.S'nin, yanındaki silahla A.Ş'yi karnından ve bacağından yaraladığı aktarılan iddianamede, doktor raporuna göre müştekinin, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olacak şekilde yaralandığının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanık A.S'nin "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.