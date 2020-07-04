Adana'da market zincirinin şubesi, yangında küle döndü - Son Dakika

Adana'da market zincirinin şubesi, yangında küle döndü

ADANA'da bir market zincirinin şubesi, çıkan yangında içindeki malzemelerle küle döndü.

ADANA'da bir market zincirinin şubesi, çıkan yangında içindeki malzemelerle küle döndü. Kundaklama olduğundan şüphelenilen yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.

Yangın, saat 03.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde çıktı. Marketten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri üst kattaki eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında market camının parke taşla kırıldığını belirleyen ekipler, kundaklama olduğundan şüphelendikleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 05:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da market zincirinin şubesi, yangında küle döndü - Son Dakika

Son Dakika

15:47 Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 14:47 Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 06:05:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da market zincirinin şubesi, yangında küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]