Adana'da market zincirinin şubesi, yangında küle döndü
ADANA'da bir market zincirinin şubesi, çıkan yangında içindeki malzemelerle küle döndü.
ADANA'da bir market zincirinin şubesi, çıkan yangında içindeki malzemelerle küle döndü. Kundaklama olduğundan şüphelenilen yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.
Yangın, saat 03.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde çıktı. Marketten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri üst kattaki eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında market camının parke taşla kırıldığını belirleyen ekipler, kundaklama olduğundan şüphelendikleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 05:05 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adana'da market zincirinin şubesi, yangında küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 15:47 Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 14:47 Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar