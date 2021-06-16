Adana'da markette silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde markette bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir markette oturan Eray T'ye yaklaşan bir kişi tabanca ile ateş etti.

Henüz kimliği belirlenemeyen zanlı olay yerinden uzaklaştı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Eray T, marketten çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Eray T'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Eray T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.