Adana'da markette yangın
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir markette elektrik kontağından yangın çıktı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:20 Kaynak: AA
'nın Ceyhan
ilçesinde bir markette elektrik kontağından yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesinde bir marketler zincirinin şubesinde elektrik panosu gürültüyle patladıktan sonra yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında iş yeri büyük hasar gördü. Polis
ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
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