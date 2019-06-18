Son Dakika Haberleri: Adana'da markette yangın
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Adana'da markette yangın

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir markette elektrik kontağından yangın çıktı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir markette elektrik kontağından yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesinde bir marketler zincirinin şubesinde elektrik panosu gürültüyle patladıktan sonra yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında iş yeri büyük hasar gördü.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:20 Kaynak: AA
İtfaiye, Ceyhan, Adana, Güncel
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