Adana'da marketten hırsızlık yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Adana- Kozan yolunda bir benzinliğin market kısmından 4 bin 555 lira değerinde çeşitli markalarda sigara, 30 lira para ve meyve suyu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri iki kişiden M.D'yi merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma, diğer zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.