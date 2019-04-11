Son Dakika Haberleri: Adana'da Mart Ayında 2 Bin 237 Araç Trafikten Men Edildi

Adana'da Mart Ayında 2 Bin 237 Araç Trafikten Men Edildi

1 saat önce

Adana'da mart ayında kontrol edilen 2 bin 237 araç trafikten men edildi, 427 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana'da Mart Ayında 2 Bin 237 Araç Trafikten Men Edildi, System.String[]
Adana'da mart ayında kontrol edilen 2 bin 237 araç trafikten men edildi, 427 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Mart ayı içerisinde toplam 260 bin 347 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 237 araç trafikten men edildi, 427 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 yılı Mart ayı içerisinde il sınırlarında toplam 601 maddi hasarlı, 405 yaralamalı, 4 ölümlü olmak üzere toplam bin 10 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 597 vatandaş yaralanırken, 4 vatandaş hayatını kaybetti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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