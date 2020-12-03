Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

03.12.2020 01:27
Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi, System.String[]

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendiİÇİŞLERİ bakanlığınca ?Sağlık İçin Hepimiz İçin?

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

İÇİŞLERİ bakanlığınca ?Sağlık İçin Hepimiz İçin? sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Adana'da esnaf ve otobüsler denetlendi. Denetimleri gerçekleştiren Adana Valisi Süleyman Elban "Vatandaşları uyarıyoruz ama bundan sonra müeyyide konusu artık daha fazla uygulanacak' dedi.

Türkiye genelinde 'Sağlık için Hepimiz için sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban,İl Emniyet Müdürü ve Yüreğir kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı. Esnafları tek tek gezen Elban vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde içişleri bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 81 ilde maske denetimleri gerçekleştirildiğini belirten Adana Valisi Süleyman Elban ??Günün her saatinde emniyetimiz, jandarmamız, zabıtamız ve ilgili bütün kurumlardaki görevli arkadaşlarımız maske ve bilim kurulumuz aldığı kararlar doğrultusunda yapılması gereken denetimler yapılıyor. Son dönemlerde denetimler daha da sıkılaştırıldı. Artık cezalarda ciddi anlamda uygulanmaya başlandı. Allaha şükür ilimizde diğer il ve ülke ortalamasına baktığımızda çok korkutucu bir durum olmamakla birlikte biz istiyoruz ki hiç kimse hastalanmasın ve hastalanmış kişilerde bunu hiç kimseye yaymasın. Tüm tedbirlerimiz ona yönelik. Sağlık ekiplerimiz her türlü tedbiri alıyor??dedi.

Yoğun bir şekilde alanda ve ilgili birimlerde denetimler sürekli devam ettiğini aktaran Elban: 'Kafelerde, caddelerde,sokaklarda, düğünlerde, Pazar yerlerinde denetimler çok daha sıklaşacak. Artık uyarıyoruz anlatıyoruz ama bundan sonra müeyyide konusunda daha fazla uygulanacak' diye konuştu.

Adana'da vaka artışları endişe verici olmadığını söyleyen Elban: ??Hastanelerimizde doluluk oranı çok fazla değil. Türkiye'de genel anlamda vakalardaki kıpırdanış ve bir yükseliş eğilimi bizde de oldu. Her türlü tedbirleri alıyoruz. Her türlü denetimi yapıyoruz. Kontrol tamamen bizde. Herhangi bir endişe verici durum söz konusu değil? ifadelerini kullandı

Süleyman Elban, Toplu Taşıma, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika


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