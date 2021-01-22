Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

22.01.2021 01:32
Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendiİÇİŞLERİ bakanlığınca ?Sağlık İçin Hepimiz İçin?

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

İÇİŞLERİ bakanlığınca ?Sağlık İçin Hepimiz İçin? sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Adana'da esnaf ve otobüsler denetlendi. Denetimleri gerçekleştiren Adana Valisi Süleyman Elban "Vatandaşları uyarıyoruz ama bundan sonra müeyyide konusu artık daha fazla uygulanacak' dedi.

Türkiye genelinde 'Sağlık için Hepimiz için sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban,İl Emniyet Müdürü ve Yüreğir kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı. Esnafları tek tek gezen Elban vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde içişleri bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 81 ilde maske denetimleri gerçekleştirildiğini belirten Adana Valisi Süleyman Elban ??Günün her saatinde emniyetimiz, jandarmamız, zabıtamız ve ilgili bütün kurumlardaki görevli arkadaşlarımız maske ve bilim kurulumuz aldığı kararlar doğrultusunda yapılması gereken denetimler yapılıyor. Son dönemlerde denetimler daha da sıkılaştırıldı. Artık cezalarda ciddi anlamda uygulanmaya başlandı. Allaha şükür ilimizde diğer il ve ülke ortalamasına baktığımızda çok korkutucu bir durum olmamakla birlikte biz istiyoruz ki hiç kimse hastalanmasın ve hastalanmış kişilerde bunu hiç kimseye yaymasın. Tüm tedbirlerimiz ona yönelik. Sağlık ekiplerimiz her türlü tedbiri alıyor??dedi.

Yoğun bir şekilde alanda ve ilgili birimlerde denetimler sürekli devam ettiğini aktaran Elban: 'Kafelerde, caddelerde,sokaklarda, düğünlerde, Pazar yerlerinde denetimler çok daha sıklaşacak. Artık uyarıyoruz anlatıyoruz ama bundan sonra müeyyide konusunda daha fazla uygulanacak' diye konuştu.

Adana'da vaka artışları endişe verici olmadığını söyleyen Elban: ??Hastanelerimizde doluluk oranı çok fazla değil. Türkiye'de genel anlamda vakalardaki kıpırdanış ve bir yükseliş eğilimi bizde de oldu. Her türlü tedbirleri alıyoruz. Her türlü denetimi yapıyoruz. Kontrol tamamen bizde. Herhangi bir endişe verici durum söz konusu değil? ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi Milli atletler, Avrupa Atmalar Kupası'nı 2 madalyayla tamamladı Milli atletler, Avrupa Atmalar Kupası'nı 2 madalyayla tamamladı Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Süleyman Elban, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşın Karaçay Barajı talebine yanıt: Döner dönmez talimat vereceğim
00:06 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal: Oy oranımız yüzde 8
23:39 Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah Partisi göndermesi! Paylaşımı alıntılayan AK Partili vekillere de teşekkür etti
23:17 AK Parti Milletvekili Özkan'ın ekibi kaza yaptı! 3 yaralı
23:10 Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu! Listenin zirvesinde Türkiye'den Tombik döner yer aldı
23:01 Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Eşim benden önce kimsenin elini tutmamış, bizde fazlasıyla şeref var
22:47 Sevilla kazandığına üzüldü! Fenerbahçe maçı sıkıntılı geçecek
22:37 Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten AK Parti ve MHP'ye uyarı: HÜDA PAR ile işbirliği cinayet ve gaflettir, çok büyük oy kayıpları olacak
22:23 Necati Ateş'ten Erman Toroğlu'na gönderme: Polemik yapmak istiyorlar
22:03 Sokak ortasında karşılaştığı eski eşi ile annesini vurup kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2023 03:38:43. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement