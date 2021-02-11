Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

11.02.2021 01:28
Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendiİÇİŞLERİ bakanlığınca ?Sağlık İçin Hepimiz İçin?

Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

İÇİŞLERİ bakanlığınca ?Sağlık İçin Hepimiz İçin? sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Adana'da esnaf ve otobüsler denetlendi. Denetimleri gerçekleştiren Adana Valisi Süleyman Elban "Vatandaşları uyarıyoruz ama bundan sonra müeyyide konusu artık daha fazla uygulanacak' dedi.

Türkiye genelinde 'Sağlık için Hepimiz için sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban,İl Emniyet Müdürü ve Yüreğir kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı. Esnafları tek tek gezen Elban vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde içişleri bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 81 ilde maske denetimleri gerçekleştirildiğini belirten Adana Valisi Süleyman Elban ??Günün her saatinde emniyetimiz, jandarmamız, zabıtamız ve ilgili bütün kurumlardaki görevli arkadaşlarımız maske ve bilim kurulumuz aldığı kararlar doğrultusunda yapılması gereken denetimler yapılıyor. Son dönemlerde denetimler daha da sıkılaştırıldı. Artık cezalarda ciddi anlamda uygulanmaya başlandı. Allaha şükür ilimizde diğer il ve ülke ortalamasına baktığımızda çok korkutucu bir durum olmamakla birlikte biz istiyoruz ki hiç kimse hastalanmasın ve hastalanmış kişilerde bunu hiç kimseye yaymasın. Tüm tedbirlerimiz ona yönelik. Sağlık ekiplerimiz her türlü tedbiri alıyor??dedi.

Yoğun bir şekilde alanda ve ilgili birimlerde denetimler sürekli devam ettiğini aktaran Elban: 'Kafelerde, caddelerde,sokaklarda, düğünlerde, Pazar yerlerinde denetimler çok daha sıklaşacak. Artık uyarıyoruz anlatıyoruz ama bundan sonra müeyyide konusunda daha fazla uygulanacak' diye konuştu.

Adana'da vaka artışları endişe verici olmadığını söyleyen Elban: ??Hastanelerimizde doluluk oranı çok fazla değil. Türkiye'de genel anlamda vakalardaki kıpırdanış ve bir yükseliş eğilimi bizde de oldu. Her türlü tedbirleri alıyoruz. Her türlü denetimi yapıyoruz. Kontrol tamamen bizde. Herhangi bir endişe verici durum söz konusu değil? ifadelerini kullandı

YORUMLAR
500
Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz Yeşilayın 'esnaf elçileri' bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynuyor Yeşilayın 'esnaf elçileri' bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynuyor

Süleyman Elban, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 02:16:00. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement