Mazot yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da mazot yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bülent Deniz yönetimindeki 27 AFZ 855 plakalı mazot yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda emniyet şeridinde park halindeki Celal Taşıyıcı idaresindeki 27 AFZ 855 plakalı çekici kamyonete çarptıktan sonra dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler Taşıyıcı ve Deniz, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tır deposundaki mazot, dere yatağına aktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:17 - Kaynak: AA
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