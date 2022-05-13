Adana'da "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" düzenlendi

13.05.2022 15:22
Adana'da "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" düzenlendi

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları", Adana'da gerçekleştirildi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları", Adana'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri, Sarıçam Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen açılış toplantısında bir araya geldi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, burada yaptığı konuşmada, kültür sanat alanında yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan muhabirlerle Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini medya yoluyla tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Buluşmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığının üzerinde durduğu iç turizmin hareketlenmesine katkı sağladığını belirten Gökdemir, "Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen meslektaşlarımızın gelip gördükleri tarihi ve kültürel değerleri gazete, televizyon ve internet haber sitelerinde yayınlayarak okuyucularına ayna tutmuş olduklarını görüyoruz. İnsanlarda merak uyandırıyoruz ve mutlaka o bölgeyi görmeleri gerektiği yönünde bir karar oluşturuyoruz." diye konuştu.

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da Adana'nın kültürel değerler ve turizm anlamında Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Program kapsamında gazeteciler iki gün boyunca Adana'nın tarihi ve turistik alanlarını gezecek.

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Kadınlar dikiyor, Anadolu lavanta kokuyor Kadınlar dikiyor, Anadolu lavanta kokuyor

Sarıçam Belediyesi, Turizm, Adana, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' düzenlendi - Son Dakika


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