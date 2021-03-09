Adana'da "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Adana'da "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, fidan dikim töreninde kadına karşı her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Etkinlikte fidanların dikimini il müdürlüğünde görevli kadın personeller yaptı.