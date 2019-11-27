Son Dakika Haberleri: Adana'da merkezli 3 ilde fetö operasyonu 23 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Adana'da merkezli 3 ilde fetö operasyonu 23 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana'da merkezli 3 ilde fetö operasyonu 23 gözaltı kararı

6 saat önce

ADANA merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana, İstanbul ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

Adana'da şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da merkezli 3 ilde fetö operasyonu 23 gözaltı kararı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:49 Kaynak: DHA
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