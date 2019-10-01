Adana'da mesleki eğitim merkezi'nin kurulması için ilk adımlar atıldı

Adana'da Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı ve işbirliği anlaşması yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) finansal desteği ile gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, Adana Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofis Başkanı Barış Dinçer, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Nitelikli işgücü yetiştirmek için verilecek eğitimlerle ilgili Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile iş birliği yapılması, deneyim ve vizyon paylaşımı amacıyla Adana Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası arasında bir işbirliği protokolü de imzalandı. Toplantıda bir konuşma yapan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 'Odamız ve Gaziantep Sanayi Odası arasında yapılacak iş birliği protokolü çerçevesinde bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik örnek olacak önemli bir adım atacağız. Güçlerimizi birleştireceğizö dedi. Kıvanç sözlerine şöyle devam etti

'Bugün adımını atacağımız Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile bu yatırımların ihtiyacı olacak nitelikli çalışanları yetiştirmeyi umuyoruz. Burada yetişecek kişilerin alacakları nitelikli mesleki eğitimle bölgemize stratejik anlamda katkı sağlamlarını bekliyoruz. Yerel ihtiyaçlara ve ekonomik yapıya göre şekillendirilecek olan Adana Mesleki Eğitim Merkezi, bölgemize kazandırmak istediğimiz diğer makro projelerle entegre olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, UNDP ve Odamızın iş birliğiyle Adana'da kurulacak olan İnovasyon Merkezi ve KOBİ Yetkinlik Merkezi gibi diğer tamamlayıcı girişimlerle, güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak. ASO olarak böyle önemli bir bölgesel projeyi başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruzö.

Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi bir yandan kaliteli işgücü ve kaliteli mesleki eğitim ile ilgili ulusal stratejilere katkı verirken bir yandan da sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayacak.