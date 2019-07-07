Son Dakika Haberleri: Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın (2)
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Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın (2)

1 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'da, Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'da, Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri de itfaiye ekiplerine TOMA ile su sıkarak, destek verdi. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangında, alevlerin sardığı fabrika ile buraya komşu 3 iş yeri kül oldu. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:00 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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