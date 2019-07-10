Son Dakika Haberleri: Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü

36 dakika önce

Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, Güncel
Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan 3 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu.
"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan C.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer iki kişiden birinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de son 2 haftada çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 8'i hayatını kaybetmiş, bir kısmı da tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı "Yorgunum" diyen astsubay ailesine kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]