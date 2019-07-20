Son Dakika Haberleri: Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi
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Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi

1 saat önce

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi, System.String[]
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki rahatsızlanan N.B, kuzeni tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.
"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
N.B'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, böylece 11'e yükseldi.
Gürselpaşa Mahallesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:55 Kaynak: AA
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