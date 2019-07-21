Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi
1 saat önce
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü.
Adana Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:19 Kaynak: AA
'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, bir hafta önce rahatsızlanan A.D. (49), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan A.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi.
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