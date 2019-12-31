Adana'da metruk bina kısmen çöktü - Son Dakika
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Adana'da metruk bina kısmen çöktü

6 saat önce

Adana'da 3 katlı metruk binanın kısmen çökmesi sonucu sokak trafiğe kapatıldı.

Adana'da metruk bina kısmen çöktü, System.String[]

Adana'da 3 katlı metruk binanın kısmen çökmesi sonucu sokak trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede kısmen çöken metruk binanın enkazında ölü ya da yaralının olmadığını tespit etti. Enkaz nedeniyle binanın bulunduğu sokak ise trafiğe kapatıldı.

Mahalle sakini Emine Zertik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinden beri binadan taşlar falan düşüyordu. Korktuk ama yıkılacağını tahmin etmedik. Evde pencereyi açtığım sırada bina aniden yıkıldı." dedi.

Hasan Ekici de her gün kullandıkları yoldaki bir binanın çökmesi nedeniyle korku yaşadıklarını söyledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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