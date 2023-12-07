 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da metruk binada ceset bulundu, cinayetin aile kavgası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da metruk binada ceset bulundu, cinayetin aile kavgası olduğu ortaya çıktı

Adana'da tek başına yaşadığı metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya'nın, otopsisinde tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kaya'nın kardeşi Emrah Kaya'nın, geçen yıl öldürülen Muhammet Saydam ile katili Kadir Tunç'u barıştırma bahanesiyle buluşturduğu, Saydam ailesinin de bu nedenle Emrah Kaya'ya kin güttüğü ortaya çıktı. Yasin Saydam, Emrah Kaya'nın yerine ağabeyi Aşkın Kaya'yı öldürdüğü belirlendi ve tutuklandı.

Adana\'da metruk binada ceset bulundu, cinayetin aile kavgası olduğu ortaya çıktı
07.12.2023 - 10:28,
Abone Ol

ADANA'da tek başına yaşadığı metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya'nın (29), otopsisinde tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kaya'nın kardeşi Emrah Kaya'nın (25), geçen yıl öldürülen Muhammet Saydam (23) ile katili Kadir Tunç'u (25) barıştırma bahanesiyle buluşturduğu, Saydam ailesinin de bu nedenle Emrah Kaya'ya kin güttüğü ortaya çıktı. Cezaevinde olması sebebiyle Emrah Kaya'nın yerine ağabeyi Aşkın Kaya'yı öldürdüğü belirlenen Yasin Saydam (30), Kocaeli'de yakalanarak tutuklandı.

Olay, 5 Eylül günü Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Aşkın Kaya'nın yaşadığı metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine komşuları, polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler, Kaya'nın çürümeye başlamış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Kaya'nın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopside Kaya'nın, 2 Eylül'de başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP AYDINLATTI

Olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada 8 Haziran 2022'de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle Muhammet Saydam'ın, Kadir Tunç tarafından öldürüldüğünü, Aşkın Kaya cinayetinin de bu nedenle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Kaya'nın, 'kasten yaralama' suçundan cezaevinde olan kardeşi Emrah Kaya'nın, olay günü Saydam ile katili Kadir Tunç'u barıştırma bahanesiyle buluşturduğu belirlendi. Saydam ailesinin, Muhammet Saydam'ın öldürülmesinden Emrah Kaya'yı sorumlu tuttuğu, cezaevinde olması sebebiyle ağabeyi Aşkın Kaya'nın öldürüldüğü öne sürüldü.

BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, cinayetin yaşandığı bölge ve güzergahta incelediği bin saatlik kamera görüntüsü ışığında, Aşkın Kaya'yı evinde öldürdüğü belirlenen Saydam'ın ağabeyi Yasin Saydam'ı takibe aldı. Şüphelinin, olaydan hemen sonra Kocaeli'ye kaçtığı ve sahte kimlik kullandığı saptandı. Polis, cinayet şüphelisi Saydam ile ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni Berat S., arkadaşı Mehmet Şirin U. ile 6 akrabasını teknik takiple tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

CİNAYETİ REDDETTİ, TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Yasin Saydam, cinayeti kendinin işlemediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından 'kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Yasin Saydam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Berat S. ve Mehmet Şirin U. adli kontrol şartı, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emrah Kaya, Kocaeli, Adana, Olay, Tutuklama, Adana, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da metruk binada ceset bulundu, cinayetin aile kavgası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


10:08
Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek
09:45
Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama
09:10
Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz
08:38
Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak
08:17
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur
08:15
Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında
08:11
Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı
07:49
Azerbaycan 5,6 ile sallandı Azerbaycan 5,6 ile sallandı

Son Dakika
10:08 Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek
09:45 Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama
09:10 Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz
08:38 Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak
08:15 Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında
08:17 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur
08:11 Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı
07:49 Azerbaycan 5,6 ile sallandı
07:45 İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı
04:21 Aydın'da kavga: 17 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 10:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da metruk binada ceset bulundu, cinayetin aile kavgası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement