Adana'da metruk binada çıkan yangın endişe yarattı - Son Dakika

Adana'da metruk binada çıkan yangın endişe yarattı

ADANA'da metruk binada çıkan yangın mahallede endişeye yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürülürken, ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın merkez Seyhan ilçesine Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ahşap metruk binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını yürütürken, binanın ahşap olması nedeniyle alevlerin bitişikteki evlere sıçrama endişesi nedeniyle takviye ekip sevk edildi. Polisin çevre güvenliğini sağladığı yangına onlarca itfaiye ekibi ile müdaha edildi. İtfaiyenin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.