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Adana'da metruk binada uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis - Son Dakika

Adana'da metruk binada uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis

19.01.2022 11:20
Adana'da metruk binada uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis

Adana'da, metruk bina içerisinde sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da, metruk bina içerisinde sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ç. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki metruk bir binada sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Y.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Y.Ç, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da metruk binada uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da metruk binada uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis - Son Dakika
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