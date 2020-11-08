Seyhan'da metruk ve tehlike oluşturan yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesinde metruk ve tehlike oluşturan yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem öncesi ve deprem sonrası tedbirlere yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla da rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıların yıkıldığı bildirildi.

Ekim ayı içerisinde tamamlanan çalışmalarda Mithatpaşa, Sakarya ve Narlıca mahallelerinde belirlenen 15 metruk yapının yıkımı tamamlandı.

Narlıca Mahallesi'nde halen tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, belirlenen plana göre, çevre için tehlike arz eden metruk yapı stoku eriyinceye kadar çalışmaların sürdürüleceği aktarıldı.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da rutin olarak gerçekleştirilen tespit ve yıkım işleminin yaşanan İzmir depremi sonrasında hızlandırılması talimatını verdiği ifade edildi.