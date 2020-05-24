Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin

Adana'da, Doğu ve Güney Doğu illerinden gelerek tarlaların kenarlarına kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Tarımsal üretimin devam ettiği Çukurova'da, yılın büyük bölümünde çadırlarda yaşayan işçiler, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden uzakta geçirdi.

Yumurtalık ilçesi Yeşilköy ve Kaldırım mahallerinde, çadırların bulunduğu alanda kalan işçiler, bayramın ilk gününde aileleriyle bayramlaştı.

Kadınlar bayramlaşmaya gelenlere ikram edilecek şeker, kolonya hazırlarken çocuklar da bayram şekeri topladı.

Çocuklar da büyüklerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayıp kendilerine ikram edilen şekerleri tattı.

Seyhan Ziraat Odası yönetim kurulu üyesi Cahit İncefikir de çadırlarda kalan ve tarlalarda çalışan işçileri ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

İncefikir, işçilerin tarımsal üretimin en önemli zinciri olduğunu belirterek, "Onlara üretime verdikleri katkı nedeniyle tüm çiftçiler adına teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum." diye konuştu.

"Memleket özlemi, anne özlemi illa oluyor"

Şanlıurfa'dan gelerek Yeşilköy Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Mithat Batmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım sezonunun başlamasıyla Adana'nın yolunu tuttuklarını söyledi.

Ekim-kasım ayına kadar çalıştıktan sonra memleketlerine döneceklerini aktaran Batmaz, "Bayramda dönen olmuyor çünkü biz sezonluk işçi olduğumuz için sezonu bitirmek zorundayız. Annem şu anda memlekette, dayılarımın yanında kalıyor. Her ne kadar bayramda burda olsak da memleket özlemi, anne özlemi illa oluyor. " dedi.

Kaldırım Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Şanlıurfalı Hasan Sadaklı da hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de çalışmak zorunda oldukları için memleketlerine gidemediklerini belirterek, "Bayram biraz sıkıcı geçiyor. Dışarı çıkamıyor, bir yere gidemiyoruz. Eşi dostu göremiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her şey düzelir, güzel olur. Onu ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.