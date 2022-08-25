Kadın sürücü ile tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu - Son Dakika
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Kadın sürücü ile tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

25.08.2022 12:16
Kadın sürücü ile tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

ADANA'da meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası kadın sürücü G.G. ile tartışan erkek sürücü U.Y., kendini sakinleştirmeye çalışan eşinin başına vurdu.

ADANA'da meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası kadın sürücü G.G. ile tartışan erkek sürücü U.Y., kendini sakinleştirmeye çalışan eşinin başına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde önceki gün U.Y. yönetimindeki otomobil ile emlakçı G.G.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada G.G., cep telefonu ile kendisine hakaret eden sürücü U.Y.'yi kameraya kaydetmeye başladı. Daha da öfkelenen U.Y.'yi eşi sakinleştirmeye çalıştı. U.Y', "haklı iken haksız duruma düşme, lütfen sakin ol" diyen eşini de itekleyip eliyle başına vurdu. G.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada U.Y. de eşi ile birlikte otomobile binip bölgeden ayrıldı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından G.G., sürücü U.Y. hakkında hakarete uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Bu arada G.G.'nin çekip sosyal medyadan paylaştığı görüntüler sonrası sürücü U.Y. büyük tepki çekti.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Toros Dağları, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın sürücü ile tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu - Son Dakika

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