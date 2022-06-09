Adana'da MHP'ye katılan 350 kişiye törenle rozet takıldı - Son Dakika
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Adana'da MHP'ye katılan 350 kişiye törenle rozet takıldı

09.06.2022 23:27
Adana'da MHP'ye katılan 350 kişiye törenle rozet takıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) katılan 350 kişi için rozet takma töreni düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) katılan 350 kişi için rozet takma töreni düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen törende konuşan MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, ilçe başkanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Atlı, partililere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını da ileterek partiye yeni katılanlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından MHP'ye katılan 350 partiliye rozetleri takıldı. Törene MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkan başdanışmanı Hüseyin Sözlü, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da MHP'ye katılan 350 kişiye törenle rozet takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da MHP'ye katılan 350 kişiye törenle rozet takıldı - Son Dakika
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