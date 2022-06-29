Adana'da mide kanseri ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan mide kanseri ameliyatını, Türkiye'nin değişik yerlerindeki hekimler canlı yayında izledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanede Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar moderatörlüğünde mide kanseri hastalarında cerrahi tedavilerin ve yeni gelişmelerin konuşulduğu toplantı yapıldı.

Çeşitli sunumların da gerçekleştirildiği etkinlikte, Yeditepe Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp tarafından yapılan ameliyatı, toplantıya katılanların yanı sıra Türkiye'nin değişik yerlerinden hekimler de canlı olarak izledi.

Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, başarıyla tamamlanan ameliyat sırasında, operasyonu canlı izleyen hekimlerin soruları da yanıtlandı.