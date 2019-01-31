Adana'da Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 20 Yaralı (2)

Adana
'da, iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Karataş
Belediyesine ait 01 C 9242 plakalı midibüs, Adana-Karataş yolunda, operatör İbrahim Çeker yönetimindeki kepçeyle çarpışarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD
, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce midibüsten çıkarılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın
yaşamını yitirdi.
Midibüstekilerin, askere gidecek Haydar Ateş'i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarına gittiği öğrenildi.