Adana'da Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 8 Yaralı
9 dakika önce
Adana'da, iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Adana'da, iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Karataş Belediyesine ait 01 C 9242 plakalı midibüs, Adana-Karataş yolunda, operatör İbrahim Çeker yönetimindeki kepçeyle çarpışarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce midibüsten çıkarılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi.
Midibüstekilerin, askere gidecek Haydar Ateş'i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarına gittiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:09 Kaynak: AA
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