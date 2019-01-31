Adana'da Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 8 Yaralı

Adana'da, iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Adana'da, iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Karataş Belediyesine ait 01 C 9242 plakalı midibüs, Adana-Karataş yolunda, operatör İbrahim Çeker yönetimindeki kepçeyle çarpışarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce midibüsten çıkarılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi.



Midibüstekilerin, askere gidecek Haydar Ateş'i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarına gittiği öğrenildi.

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