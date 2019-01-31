Son Dakika Haberleri: Adana’da midibüs devrildi: 3 ölü, 8 yaralı

Adana’da midibüs devrildi: 3 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Adana'da iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Adana’da midibüs devrildi: 3 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Adana'da iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Midibüstekilerin, kazada hayatını kaybeden askeri uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 

Adana, Ekonomi
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