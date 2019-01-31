Adana’da midibüs devrildi: 3 ölü, 8 yaralı
1 saat önce
Adana'da iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Adana
'da iş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Midibüstekilerin, kazada hayatını kaybeden askeri uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48
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