Adana'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 18 yaş altına maske - Son Dakika

Adana'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 18 yaş altına maske

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması olan 18 yaş altı çocuklar, dün alınan kararların ardından sokağa çıkmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise dışarı çıkan çocuklara maske dağıtımı yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında yaklaşık 3 aydır sokağa çıkma kısıtlaması olan 18 yaş altı çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamanın kaldırıldığını duyurmasından ardından bugün sokaklara çıktı. Uzun süre sonra gönüllerince dışarıda vakit geçiren çocukların buluşma noktaları ise kentteki parklar oldu.

Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda kurulan çadırla çocuklara maske dağıtımı yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, aynı zamanda küçüklere koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Çadırda görevli olan rehber öğretmen Selçuk Geçgel, çocukları virüse karşı bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Geçgel, çocukların dışarı çıkmaktan mutlu olduğunu ve mutluluğun daim olması adına bilinçli davranılması gerektiğini belirtti. Parkta vakit geçirmeye gelen Zübeyde Yıldırım (15) ise uzun zamandır evde olmaktan bunaldıklarını ve kısıtlamanın kalkmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kurulan çadırla maske dağıtıldığını görünce sevindiğini kaydeden Yıldırım 'Maskemi unutmuştum. Buradan aldım iyi oldu' dedi.