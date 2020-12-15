Adana'da milli parkta avlanan 6 kişiye 42 bin 41 lira ceza - Son Dakika

???????Yanlarında 2 pompalı tüfek bulunan 6 kişiye, toplam 42 bin 41 lira ceza verildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, ses cihazı kullanıp av tüfeğiyle turna vuran 6 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, milli parkta avlandıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana 'nın Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki milli parkta avlanan 6 kişiye 42 bin 41 lira ceza uygulandı.

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