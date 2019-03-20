Son Dakika Haberleri: Adana'da Minibüs Devrildi: 19 Yaralı

Adana'da Minibüs Devrildi: 19 Yaralı

17 dakika önce

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde büyükşehir belediyesinin temel atma törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Adana'da Minibüs Devrildi: 19 Yaralı, System.String[]
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde büyükşehir belediyesinin temel atma törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Adana Büyükşehir Belediyesinin Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temel atma törenine katılmak isteyenleri taşıyan Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı MHP'nin seçim minibüsü, Çelikler mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 19 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle güzergahta önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:45 Kaynak: AA

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