Adana'da Minibüs Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Adana'da otoyolda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Adana
'da otoyolda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Nedim Öztürk
idaresindeki 77 DY 094 plakalı minibüs, merkez Sarıçam
ilçesinde otoyolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Öztürk ile akrabası olduğu öğrenilen Berhan Umutlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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