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Adana'da minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Adana'da yolcu minibüsüne binmek isterken düşerek başını kaldırıma vuran kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Adana'da yolcu minibüsüne binmek isterken düşerek başını kaldırıma vuran kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerinde Savaş Dursun idaresindeki 01 M 0089 plakalı şehir içi hat minibüsüne binmek isteyen Ali Akyol, minibüse binerken dengesini kaybederek düştü ve başını kaldırıma vurdu.
Akyol, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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