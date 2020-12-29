Adana'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü Tatlısoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tatlısoy'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, plakası alınamayan motosikletiyle işe giden Necip Tatlısoy (46), Ceyhan-Yumurtalık kara yolu Narlıören Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

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