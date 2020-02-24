Adana'da minibüsün çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da minibüsün çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada karar - Son Dakika

Adana'da minibüsün çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada karar

6 saat önce

Adana'da sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, 21 bin 200 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Adana'da minibüsün çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada karar, System.String[]

Adana'da sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, 21 bin 200 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Ali S.K. ile tarafların avukatları geldi.

Adana'da bir diyaliz merkezinde çalışan sürücü Ali S.K. son savunmasında, olayın olduğu yere bir hastayı almaya gittiğini söyledi.

Aracını hareket ettirmeden önce 2 çocuğu aracın yanından uzaklaştırdığını ifade eden sürücü, "Uzaklaştırdığım çocukların arasında rahmetli yoktu. Çocuk aracın sol arka tekerinin olduğu yere girmiş. Ben fark etmedim. Fark ettiğim anda durdum ve çocuğu alıp hastaneye götürdüm. Çok pişmanım." dedi.


Mahkeme hakimi, sanık Ali S.K'yı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Hakim, sanığın cezasını duruşmadaki iyi hali nedeniyle 2 yıl 11 ay hapis cezasına indirdi, bu cezasını da günlüğü 20 liradan toplam 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirip 24 taksitle ödemesine, ayrıca sanığın 1 yıl süreyle sürücü belgesine el konulmasına karar verdi.

Olay

Bir diyaliz merkezinde çalışan sürücü Ali S.K. 01 EAD 51 plakalı minibüsü ile 25 Mart 2019'da hasta almaya gittiği Hürriyet Mahallesi 20015 Sokak'ta 3 yaşındaki Mehmetcan Tunç'un ölümüne neden olmuştu.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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