Adana'da minibüsün klimasından 16 kilo 250 gram esrar çıktı - Son Dakika
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Adana'da minibüsün klimasından 16 kilo 250 gram esrar çıktı

06.07.2022 09:49
Adana'da minibüsün klimasından 16 kilo 250 gram esrar çıktı

Adana'da klimasına gizlenmiş 16 kilo 250 gram esrar ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da klimasına gizlenmiş 16 kilo 250 gram esrar ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir minibüsle uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik köpeğiyle arama yaptı. Minibüsün tavanındaki klimanın kapağını söken ekipler, buraya gizlenmiş 30 pakette 16 kilo 250 gram esrar buldu.

Polis, sürücü M.Y. (38) ve araçtaki N.G'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi Son dakika haber: Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da minibüsün klimasından 16 kilo 250 gram esrar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da minibüsün klimasından 16 kilo 250 gram esrar çıktı - Son Dakika
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