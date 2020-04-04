Adana'da Mısır Çarşısı korona virüs nedeniyle geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Adana'da insan yoğunluğunun en çok olduğu yerlerden birisi olan Mısır Çarşısı olarak bilinen çarşı korona virüs nedeniyle 15 gün geçici olarak kapatıldı.



Korona virüsle mücadelede yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İl Pandemi Kurulu tarafından insan yoğunluğunun kentte en çok olduğu noktalardan birisi olan Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı olarak bilinen çarşı 15 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.



Adana Valiliği'nde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren ve Mısır Çarşısı olarak bilinen yere vatandaşlarımızın yoğun olarak giriş çıkış yapmaları ve toplu halde bulunmaları nedeniyle korona virüs (Covid-19) salgınının yayılması ve bulaşmasını engellemek adına 5 Nisan 2020 günü saat 24: 00'ten itibaren 15 gün süreyle kapatılmasına karar verilmiştir" denildi. - ADANA