Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mercimek Mahallesi'nde özel şirkete ait tarlada çok sayıda mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda dün çıkan yangını söndürme çalışması devam etti.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre illerden ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözlerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında çok sayıda silaj balyası yandı, 1 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, alevlerden kurtarılan 10 bin ton silajın iş makineleriyle tırlara yüklenerek başka bir alana sevkiyatı sürüyor.
Kaynak: AA
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