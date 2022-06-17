Adana'da mısır tarlasına ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Adana 'da mısırların arasına ekilmiş 53 kök Hint keneviri ile bir evde yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

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