Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

31.05.2022 10:15
Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Adana'da mısır tarlasında 477 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da mısır tarlasında 477 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesindeki bir mısır tarlasında kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, tarlayı drone ile havadan kontrol ederek kenevir bitkisinin ekili olduğu alanı tespit etti. Mısırların arasından geçerek bölgeye ulaşan ekipler, 477 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Polis ekipleri, O.G. (33) ve S.D'yi (44) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülere göre, ekipler, drone ile mısırların arasında kenevir bitkilerinin ekili olduğu alanı tespit ediyor. Mısırların arasından geçerek Hint kenevirlerine ulaşan ekiplerin sevinci de görüntüye yansıyor. Daha sonra çok sayıda polis, kenevirleri ekili olduğu alandan söküyor.

Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

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Mısır tarlasında 477 kök Hint keneviri ele geçirildi Mısır tarlasında 477 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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