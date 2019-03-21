Son Dakika Haberleri: Adana'da "Mobil Eğitim Merkezi" Açıldı

Adana'da "Mobil Eğitim Merkezi" Açıldı

1 saat önce

Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan "Toroslar EDAŞ Mobil Eğitim Merkezi" açıldı.

Adana'da
Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan "Toroslar EDAŞ Mobil Eğitim Merkezi" açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Mobil Eğitim Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, mobil tırın önemli bir proje olduğunu, öğrencilerin derslik ve laboratuvar dışında farklı bir ortamda, alanı ile ilgili yeni bilgi ve becerileri kavramasına da imkan sunacağını dile getirdi.

Yükselen değerin uygulamaya dayalı eğitim olduğunu belirten Demirtaş, proje sayesinde sektörün gelecekte insan kaynağını oluşturacak bireylerine dokunup onlarda farkındalık oluşturacağını ifade etti.

Demirtaş, merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, Mobil Eğitim Merkezi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Toroslar TEDAŞ yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Çukurova, Toroslar, Adana, Güncel
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