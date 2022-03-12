ADANA'DA MOBİL KRİMİNAL İNCELEME ARACI 'KIRAÇ' GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

ADANA'da polisin her türlü arazi ve hava koşullarında görev alabileceği 'Kıraç' isimli mobil kriminal inceleme aracı göreve başladı. Olay yeri inceleme ekipleri, gerçekleştirilen tatbikatta cinayet senaryosu gereği Kıraç'ı kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 'Kıraç' isimli mobil kriminal inceleme aracı, düzenlenen törenle Adana Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olay yerine götürülen Kıraç'ın birçok bulgunun, kimyasal ve fiziki incelemeden dakikalar içerisinde geçirilebildiği, olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinden ayrılmadan faille ilgili somut bilgileri tespit edilebildiği belirtildi. Ayrıca Kıraç'ın, afet bölgelerinde senkronize şekilde görev yapmaları sağlanarak afetzedelerin kimlik tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılabileceği bildirildi.

'SUÇLUYA ULAŞMAK DAHA KOLAY OLACAK'

Törende konuşan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, teslim aldıkları araçla iz ve delillerden suçluya ulaşmanın artık daha kolay olacağını belirtti. Adana'da ulaşılamayacak yerin kalmayacağını kaydeden İnci, 'Artık delilleri seri bir şekilde inceleyip, adli işlemleri başlatacağız. Bu araçların 60 ilimize gönderilmesi planlanmakta. İlk ulaştığı yerlerden biri Adana. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

CİNAYET SENARYOSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnci'nin konuşmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, cinayet senaryosu gereği delil araştırması yapıp, elde ettiği bulgulardan yola çıkarak faili tespit etmek için mobil kriminal polis laboratuvarını kullandı.