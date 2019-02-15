Son Dakika Haberleri: Adana'da 'Mobil Kuaför' Hizmeti

Adana'da 'Mobil Kuaför' Hizmeti

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında köylerde yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşların ücretsiz saç kesimi ve sakal tıraşının yapılacağı gezici kuaför hizmete girdi.

Adana'da 'Mobil Kuaför' Hizmeti, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında köylerde yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşların ücretsiz saç kesimi ve sakal tıraşının yapılacağı gezici kuaför hizmete girdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çelemli Mahallesi'nde gezici kuaför aracının hizmeti girmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü ve Yüreğir Belediye Başkanı Adayı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı. Açılış öncesi müzikler eşliğinde Çelemli halkı eğlendi, halk oyunları gösteri sundu.

Törende konuşan Başkan Sözlü, "Bizim annemize babamıza yapamadığımız hizmeti buradaki gençler yapıyor. Allah rızası, insana hizmet etme aşkı, iyi insan olabilme gayretiyle çalışıyorlar. Adana'da sosyal belediyeciliği insan odaklı yapıyorlar. Bu hizmetimizi kıymetli kardeşimiz Fatih Mehmet Kocaispir ile daha da yücelterek yapacağız" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı ise "2015 yılından bu yana evde bakım hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetlerimizden her ay 3 bin hemşehrimiz faydalanmakta. Bu araçta modern kuaför hizmeti vermek için tüm imkanlar mevcut. Kadın ve erkek iki bölümden oluşuyor. Lüks bir kuaför merkezinde hangi imkanlar varsa burada da halkımız o imkanlara ulaşacak" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

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