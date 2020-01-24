Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ederken çalışanlar ve çevredekiler, atölyedeki mobilyaları dışarı çıkarmaya çalıştı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Yangının çatıda kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.

Murat Erat, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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