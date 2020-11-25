Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde bulunan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atölyedeki yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar oluşan mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

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