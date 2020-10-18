Adana'da mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yeri sahibi Cengiz Eroğlu'nu atölyede dumandan etkilenmiş halde buldu.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.