Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı

20.04.2022 16:02

ADANA'da, evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişiğindeki mobilya atölyesine sıçradı.

ADANA'da, evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişiğindeki mobilya atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, atölyedeki mobilyalar hasar gördü.

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre, 2 katlı müstakil evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişiğindeki mobilya atölyesine sıçradı. Alevleri görüp, dışarı çıkan iş yeri çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin su ve köpükle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Atölyenin deposundaki mobilyalar hasar görürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı
YORUMLAR
500
Son Dakika | Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı Son Dakika | Tekirdağ'da iki katlı evde yangın çıktı Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement