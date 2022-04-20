ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika
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ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

20.04.2022 23:57

ADANA'da bir evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişindeki mobilya atölyesine sıçradı.

ADANA'da bir evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişindeki mobilya atölyesine sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, atölyedeki mobilyalar zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı müstakil evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişiğindeki mobilya atölyesine sıçradı. Alevleri görüp, dışarı çıkan iş yeri çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin su ve köpükle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Atölyenin deposundaki mobilyalar zarar görürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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